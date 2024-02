Samsung Galaxy A54 5G: eBay permette di risparmiare più di 180€!

State cercando un nuovo telefono cellulare che offra un ottimo rapporto qualità-prezzo senza dover spendere cifre esorbitanti per un top di gamma? Non cercate oltre! Su eBay è disponibile un’irresistibile promozione per lo splendido Samsung Galaxy A54 5G, proposto ad un prezzo incredibilmente conveniente di soli 318 euro. Questo rappresenta uno sconto del 36% sulla versione con 8GB di RAM e 128GB di memoria di archiviazione, consentendovi di risparmiare ben 181,90 euro.

Samsung Galaxy A54 5G: un concentrato di qualità ad un prezzo sorprendentemente accessibile

Questo smartphone si distingue per un equilibrio eccezionale sotto ogni aspetto. La sua caratteristica principale è sicuramente il meraviglioso display Super AMOLED FHD+ da 6.4 pollici Infinity-O, che offre immagini di alta qualità anche in ambienti esterni con forte luminosità. La frequenza di aggiornamento fino a 120Hz assicura una fluidità straordinaria, perfetta anche per gli appassionati di gaming.

Ma le sorprese non finiscono qui: nell’offerta incredibilmente conveniente è inclusa anche la Samsung Clear Cover Trasparente, che garantisce una protezione ottimale al dispositivo. Questa cover, sporgente, proteggerà in particolare il comparto fotografico, che vanta una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP e una fotocamera macro da 5 MP. Ad arricchire ulteriormente l’esperienza fotografica c’è una fotocamera frontale da 32 MP.

La tecnologia 5G assicura una connessione veloce e stabile, mentre la certificazione IP67 rende il dispositivo resistente all’acqua, consentendo l’immersione fino a 1 metro di profondità per un massimo di mezz’ora. La batteria da 5.000 mAh assicura lunghe sessioni di utilizzo senza dover ricaricare frequentemente, supportata da un potente processore Octa-core, 8GB di RAM e 128GB di memoria di archiviazione.

Cosa state aspettando? Non lasciatevi sfuggire questa opportunità unica: correte subito su eBay e acquistate il Samsung Galaxy A54 5G a soli 318 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia, e potete contare su un venditore estremamente affidabile, come dimostrato dal 99,5% di feedback positivi su quasi 36mila recensioni. Non perdete tempo!