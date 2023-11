Samsung Galaxy A54 5G con display AMOLED FHD+ e memoria espandibile

Comodo, pratico e completo di tutto. Il prezzo è vantaggioso, le funzioni ci sono tutte e il design è la ciliegina sulla torta. Diciamocelo pure, Samsung Galaxy A54 5G è proprio un BEST BUY nella sua categoria e non ti fa rimanere con l’amaro in bocca. Se desideri uno smartphone capace di regalarti un’esperienza senza compromessi, lui fa al caso tuo.

Approfitta al volo dello sconto legato al Black Friday. Su Amazon risparmi e lo porti a casa a soli 329€ quindi non perdere neanche un secondo in più. In confezione trovi anche la cover inclusa.

Come sempre, poi, le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Samsung Galaxy A54 5G: tutto quello che c’è da sapere

Ti dico fin da subito che se sei interessato faresti bene a sbrigarti. Sono rimasti disponibili pochissimi pezzi di questo smartphone e potrebbero terminare da un minuto all’altro.

Per avere un quadro generale di Samsung Galaxy A54 5G ti basta sapere pochi e semplici dettagli. È uno smartphone perfetto per tutti i giorni ma anche per qualcosa di più. Con il suo display AMOLED e con la risoluzione avanzata non solo ti godi applicazioni e social ma puoi anche gustarti streaming e gaming mobile.

Il processore è forte e ci sono 128 GB di memoria di base ma se ne hai bisogno, con una scheda SD li espandi per ovviare tutti i tuoi problemi.

Naturalmente non mancano all’appello caratteristiche come fotocamere potenti e di ottima qualità. Selfie e foto e video vengono alla perfezione per avere social sempre curati e senza difetti. Altro punto forte è la batteria che ti porta fino a sera e se hai bisogno di un tocco di energia, sfrutta la ricarica rapida per tornare subito attivo.

Insomma, con tanto di connettività 5G e cover inclusa non hai altro da volere.

Collegati al volo su Amazon dove acquisti Samsung Galaxy A54 5G a soli 329€ con lo sconto Black Friday. Pochi pezzi disponibili.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.