Samsung Galaxy A54 5G al MINIMO STORICO su Amazon: IMPERDIBILE

Sei alla ricerca di un nuovo telefono cellulare? Allora non puoi non approfittare subito di questo sconto che ti propone oggi Amazon. Per poco tempo ancora questo eccezionale Samsung Galaxy A54 5G può essere tuo al minimo storico di soli € 499,00. Ebbene si, solo approfittando dello sconto del 15% potrai acquistare questo ottimo dispositivo mobile al prezzo così basso.

Ottimo sotto ogni punto di vista, il Galaxy A54 è provvisto di un eccellente display Super AMOLED FHD+ da 6.4 pollici Infinity-O grazie al quale potrai godere di immagini eccezionali anche all’aperto e con una forte luminosità. Inoltre, la frequenza di aggiornamento fino a 120Hz ti permetterà di avere contenuti con la massima fluidità.

Incluso nel prezzo super scontato, avrai anche l’imperdibile Samsung Clear Cover Trasparente. Il comparto fotografico, prevede invece la presenza di di una fotocamera principale da 50 MP, così da poter scattare foto dalla qualità impeccabile dei tuoi momenti più belli, estremamente nitide e cristalline.

A completare il comparto fotografico, una fotocamera frontale da 32 MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP e una fotocamera macro da 5 MP. La tecnologia 5G ti garantirà una connessione fluida ed estremamente stabile. Provvisto della certificazione IP67, questo smartphone può essere immerso in acqua dolce fino a 1 metro di profondità per non più di mezz’ora.

Provvisto di una batteria da 5.000 mAh, con questo Samsung Galaxy A54 5G potrai finalmente avere molto più tempo per la navigazione su internet, guardare i tuoi film preferiti in streaming ed eseguire appassionanti sessioni di gaming. Le prestazioni saranno ottimizzate grazie alla presenza di un potente processore Octa-core, che apre una nuova gamma di possibilità con prestazioni e capacità elevate.

Insomma, un telefono cellulare unico che oggi potrai portarti a casa ad un prezzo mai visto prima. Quindi non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito il Samsung Galaxy A54 5G al minimo storico di soli € 499,00. Approfittane ora, lo sconto termina a breve.

