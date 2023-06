Samsung Galaxy A54 con soli 319€: ULTIMI PEZZI su eBay

Acquista ora il Samsung Galaxy A54 a soli 319 euro, invece di 499,90 euro. Risparmi 180,90 euro se corri immediatamente su eBay e approfitti di questa incredibile offerta. Attenzione però perché sono rimasti gli ultimi pezzi disponibili. Infatti, attualmente la quantità disponibile è limitata. Nondimeno però hai la consegna gratuita direttamente a casa tua e la possibilità di pagare in 3 rate tasso zero da soli 106,33 euro al mese selezionando PayPal come metodo di pagamento.

Un’occasione da non perdere per aggiudicarti un mediogamma formidabile. Infatti le sue caratteristiche premium garantiscono prestazioni molto interessanti per un utilizzo quotidiano fluido e sempre piacevole. Dotato di 8GB di RAM puoi installare e gestire qualsiasi app o gioco, anche in multitasking. Inoltre, i 128GB di ROM garantiscono un ampio spazio per installazione e archiviazione di contenuti multimediali. Approfitta subito di questa incredibile opportunità firmata eBay.

Samsung Galaxy A54: il mediogamma che non ti deluderà mai

Scegli Samsung Galaxy A54 5G per avere tra le mani uno smartphone Android che non ti deluderà mai. Questo è il giusto compromesso tra usabilità piacevole e ordinata e forte personalizzazione. L’ecosistema Samsung ti permette di scegliere se navigare tramite barra classica Android o Modalità Gesti. Scegli la tua preferita. Goditi un display Infinity-O da 6,4 pollici FHD+ e 120Hz di refresh rate con una batteria che dura 2 giorni e un processore Octa-core che fa la differenza.

Acquista il tuo Galaxy A54 a soli 319 euro, invece di 499,90 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

