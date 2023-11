Samsung Galaxy A54: 180€ di SCONTO al Black Friday Unieuro

Adesso è il momento di acquistare un Samsung Galaxy A54! La versione da 256GB è in super offerta a soli 389 euro, invece di 569,90 euro, a questo link grazie al Black Friday di Unieuro. Un’occasione speciale da prendere al volo prima che termini in sold out. Tra l’altro, hai anche la consegna gratuita a domicilio o il ritiro gratuito in negozio. Cosa stai aspettando? Si tratta di una promozione speciale! Hai tempo ancora pochissime ore prima che termini.

Samsung Galaxy A54: 8GB di RAM e batteria da 5000 mAh

Il Samsung Galaxy A54 256GB è uno smartphone dalle caratteristiche vincenti. Non solo hai tanto spazio di archiviazione per app, giochi e contenuti multimediali, ma ti garantisce fluidità e multitasking grazie agli 8GB di RAM inclusi. Inoltre, con una super batteria da 5000 mAh e una gestione intelligente dei consumi, lo puoi utilizzare in modo intensivo senza problemi per tutta la giornata e oltre. Goditi un display Super AMOLED Full HD+ da ben 6,4 pollici!

Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l'intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

