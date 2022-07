Samsung Galaxy A53: quad cam, 5G e super batteria a prezzo SHOCK

L’offerta eBay di oggi sul Samsung Galaxy A53 5G è la conferma che non è necessario spendere svariate centinaia di euro per acquistare uno smartphone bello, potente, con una fotocamera multipla e con connettività 5G. Infatti, lo smartphone del colosso sudcoreano ha dalla sua tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze senza farti spendere un capitale, a maggior ragione oggi che costa appena 348€. Inoltre, solo su eBay puoi scegliere di acquistarlo su PayPal per pagarlo in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

Dotato di un design in linea con i terminali top di gamma di Samsung, il modello in offerta su eBay monta un bellissimo display Super AMOLED da 6.5 pollici ad altissima risoluzione con una perfetta calibrazione dei colori e una luminosità che ti permette di utilizzarlo in ogni condizione di luminosità senza compromessi.

Samsung Galaxy A53 5G è in offerta su eBay al miglior prezzo di sempre

Usa lo smartphone di Samsung per telefonare, chattare con i tuoi amici, navigare in rete con il 5G, video chiamare, giocare ai titoli del momento e avviare in un lampo tutte le app di cui hai bisogno grazie a un potente processore octa core di ultima generazione. Inoltre, Samsung Galaxy A53 5G monta una buona batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida: lo stacchi dalla presa e lo utilizzi per tutto il giorno senza compromessi; poi lo metti in carica e torni a riutilizzarlo per molte ore anche dopo appena 30 minuti di ricarica. La fotocamera quadrupla sul retro monta un potente sensore principale da 64 MP per foto ad altissima risoluzione e video a qualità cinematografica.

Non farti scappare questa ghiotta occasione ma anzi metti subito nel carrello il validissimo smartphone di fascia media di Samsung fintanto che è disponibile su eBay al miglior prezzo di sempre. Infine, ricorda che se lo acquisti con PayPal puoi pagarlo in 3 comode rate senza busta paga e senza interessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.