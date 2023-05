Samsung Galaxy A53 5G da 128 GB: IMPERDIBILE con sconto del 29%

Sei alla ricerca di un nuovo telefono cellulare ma sei molto indeciso su quale acquistare tra i molti modelli presenti sul mercato? Bene, in tal caso, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, per poco tempo ancora, avrai la possibilità di portarti a casa questo eccezionale Samsung Galaxy A53 5G da 128 GB al prezzo super scontato di soli 335,50 euro. Dunque, non ti resta che affrettarti per poter approfittare dello sconto del 29% che ti permetterà di acquistare questo ottimo smartphone al prezzo così contenuto.

Il tuo nuovo telefono cellulare del marchio Samsung, sarà provvisto di un ottimo Display FHD+ Super AMOLED Infinity-O da 6.5 pollici e 800 nits di luminosità. Con tali caratteristiche, dunque, avrai la possibilità di goderti i tuoi contenuti preferiti in maniera estremante fluida e potrai avere una fantastica visibilità anche all’aperto grazie alla tecnologia Eye Comfort Shield.

Eccezionale anche il comparto fotografico, che prevede la presenza di una fotocamera OIS da 64 MP, non manca la fotocamera Ultra-grandangolare da 12 MP grazie alla quale potrai estendere la tua visuale, e potrai personalizzare la messa a fuoco utilizzando la fotocamera di profondità da 5 MP. Potrai invece catturare tutti i tuoi dettagli con la fotocamera Macro da 5 MP.

Alimentato con un processore Octa-core da 5nm, il Galaxy A53 5G ha tutta la potenza di cui hai bisogno per il multitasking. RAM Plus sarà in grado di rilevare in modo intelligente in che modo utilizzerai il tuo dispositivo mobili così da poterti fornire una RAM virtuale aggiuntiva, per consentirti di eseguire app in maniera fluida e divertirti con più attività contemporaneamente.

La presenza di una batteria da 5.000 mAh ti permetterà di dedicare ancora più tempo alle tue passione e allo streaming e potrai ricaricare in maniera rapida il tuo telefono cellulare 5G con la carica Ultra-rapida fino a 25W. Corri su Amazon e acquista il Samsung Galaxy A53 5G da 128 GB con sconto del 29%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.