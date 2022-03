Samsung Galaxy A52s: versione più potente che mai e super prezzo eBay

Di nuovo in super offerta il fantastico Samsung Galaxy A52s 5G 128GB. Ma non chiamatelo entry level anche se grazie all'offerta disponibile su eBay rientra nella fascia economica degli smartphone Android. Mettilo nel carrello a soli 287,99 euro, invece di 339 euro e fai l'affare del giorno.

Si tratta di uno smartphone davvero interessante con caratteristiche da vero top di gamma, difficili da trovare in un dispositivo a questo prezzo! Tanta potenza che però non gli fa perdere in autonomia grazie a una super batteria. Inoltre è impermeabile e ti offre tutto l'ecosistema Samsung, sinonimo di qualità, affidabilità ed esperienza utente eccezionale.

Samsung Galaxy A52s: super scontato su eBay

Potente, efficiente e user friendly, il nuovo Samsung Galaxy A52s è un ottimo alleato per chi cerca in uno smartphone praticità, velocità, potenza e, soprattutto, qualità. A un prezzo super scontato lo acquisti su eBay realizzando il tuo sogno.

Entra anche tu nel perfetto mondo di Samsung grazie a questo smartphone 5G che ha un cuore da vero top di gamma. Oggi ancora più veloce con il 5G. Attraverso la rete di dati mobili di nuova generazione potrai condividere e fruire dei contenuti con una rapidità e una stabilità mai viste prima. Sperimenterai anche un'esperienza di gioco e di streaming super fluida così come i download che saranno ultra rapidi.

Il suo display non ha nulla da invidiare con i migliori smartphone della sua fascia sul mercato. Super AMOLED FHD+ da 6,5″, è stato progettato per raggiungere fino a 800nit di luminosità, anche in pieno sole. Inoltre, la tecnologia Eye Comfort Shield proteggerà la tua vista dalla luce blu e la fluidità dello schermo garantirà la massima scorrevolezza dei contenuti.

Il comparto fotografico è di tutto rispetto e la sua impermeabilità ti permette di scattare foto uniche anche in presenza di schizzi d'acqua, sabbia o polvere, perché certificato IP67. Immortala ogni ricordo indimenticabile delle tue vacanze e scegli di dare spazio ai momenti più belli della tua vita.

Fai la scelta giusta e approfitta di questa super offerta eBay. Acquista il fantastico Samsung Galaxy A52s 5G 128GB a soli 287,99 euro, invece di 339 euro.