Samsung Galaxy A52s: un MUST BUY grazie alla promo (-100€)

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone mid range, capiti al momento giusto al posto giusto. Samsung Galaxy A52s è in promozione su Amazon ed è qua per stupirti in tutto e per tutto. Con uno sconto eguale a cento euro non può che essere un affare da prendere al volo, letteralmente. Infatti lo fai diventare tuo a soli 369,00€.

Vuoi scoprire cosa cela di tanto fenomenale? Allora non ti perdere tutti i dettagli ma prima sappi che lo puoi acquistare anche con finanziamento e che le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Samsung Galaxy A52s: smartphone 5G a prezzo BOMBA

Samsung Galaxy A52s è uno smartphone che ha molto da offrirti e che soprattutto non ti lascia né deluso né con in mano un prodotto di cui ti sei dovuto accontentare. Questo modello, infatti, è disponibile in colorazione verde pastello e vanta al suo interno una serie di specifiche tecniche degne di nota.

Con il suo mega display da 6,5 pollici ti godi tutto quello che vuoi senza mai dover strizzare gli occhi. il pannello ha una risoluzione Full HD+ che ti consente di approcciarti anche al mondo del gaming mobile e dello streaming senza perderti neanche un dettaglio.

Grazie al processore Octa Core, i 6 GB di RAM e i 128 GB di memoria di archiviazione non hai praticamente limiti. Questo lo dico considerando che puoi finanche espandere la memoria con MicroSD per avere tutto a portata di mano in ogni momento.

Insomma, non gli manca nulla dal momento che integra una quad camera posteriore e una mega batteria che si ricarica in modalità ultra rapida.

Acquista subito il tuo Samsung Galaxy A52s su Amazon a soli 369,00€. Lo ordini e lo ricevi a casa in appena qualche giorno lavorativo e soprattutto gratuitamente sia se sei membro Prime che cliente standard.

Ps: se vuoi acquistarlo con finanziamento scegli “Cofidis” come modalità di pagamento.