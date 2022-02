Samsung Galaxy A52s: la BOMBA del giorno di eBay è pronta a esplodere

eBay ha già posizionato sul podio la sua bomba del giorno, il fantastico Samsung Galaxy A52s 5G. Un vero e proprio top di gamma che oggi acquisti al prezzo di un entry level. Mettilo nel carrello e acquistalo a soli 289,90 euro, invece di 399 euro. È la migliore offerta del momento, con in più tutta la garanzia di acquisto eBay e la spedizione completamente gratuita. Stiamo parlando di un smartphone Android con caratteristiche eccezionali: 6GB di RAM e 128GB di memoria interna sono solo un'introduzione a ciò che ha da offrirti questo modello.

Samsung Galaxy A52s è la proposta del giorno di eBay

Continuano le super offerte di eBay con la nuova proposta del giorno, una promo senza rivali. Oggi acquisti il Samsung Galaxy A52s a soli 289,90 euro, invece di 399 euro. Un prezzo davvero goloso per un dispositivo incredibilmente potente nel suo ecosistema proprietario che lo rende facile e immediato da usare.

Samsung Galaxy A52s è lo smartphone Android per chi cerca un prodotto dall'ottimo rapporto qualità prezzo. E con questo sconto, l'affare è evidente. Nel suo cuore batte il processore Qualcomm Snapdragon 778G che garantisce le massime prestazioni e molta velocità. Fluido e dinamico, questo device saprà regalarti parecchie soddisfazioni grazie ai 6GB di RAM e tanto spazio di archiviazione con i suoi 128GB disponibili.

Il suo display AMOLED da 6.5″ non solo rende tutto facilmente consultabile, ma può tranquillamente essere sfruttato per guardare le serie TV preferite in mobilità. E grazie alla tecnologia 5G lo streaming sarà così veloce da lasciarti a bocca aperta ogni volta. Massima fluidità quindi anche nel gioco in multiplayer e tempi estremamente ridotti in download e per il trasferimento dati.

Insomma, sono molte le qualità che spingono chiunque a voler acquistare questo fantastico modello del colosso sudcoreano. Samsung Galaxy A52s è un vero gioiello sia a livello estetico, che per prestazioni e affidabilità. Mettilo nel carrello prima che finisca in sold out e acquistalo all'incredibile prezzo scontato di 289,90 euro, invece di 399 euro.