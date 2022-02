Samsung Galaxy A52s è la MEGA BOMBA del giorno di eBay

Vuoi essere ancora più veloce con il tuo smartphone Android? Allora non devi farti sfuggire la proposta del giorno di eBay. Acquista il fantastico Samsung Galaxy A52s a soli 288,90 euro, invece di 469,90 euro.

Non solo risparmierai 181 euro grazie alla bomba promozionale di eBay, ma potrai aggiudicarti uno dei migliori device di questa fascia attualmente in commercio. Affidabile e resistente, come tutti gli smartphone realizzati da Samsung, questo modello offre anche 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Quindi, tanta velocità e molto spazio per sfruttarlo al massimo e al meglio, senza rinunciare a nulla.

Samsung Galaxy A52s ancora più veloce, sempre più potente

Samsung Galaxy A52s ha un solo obiettivo, fornirti tutto il necessario per affrontare qualsiasi sfida la giornata ti ponga davanti. Mettilo nel carrello e acquistalo a soli 288,90 euro, invece di 469,90 euro. A questo prezzo si tratta di un vero e proprio regalo a cui hai accesso solo online attraverso lo store di eBay. Approfitta di questa occasione davvero imperdibile.

Questo modello è ancora più veloce grazie alla tecnologia del 5G. Con la rete di dati mobili di nuova generazione cambierai il modo in cui condividere e fruire dei contenuti. Goditi un'esperienza di gioco senza confini. Lo streaming sarà ancora più fluido, le condivisioni e i download saranno ultra rapidi. Vivi una nuova dimensione della velocità.

Un altro punto di forza del Samsung Galaxy A52s è la sua potenza. Non solo il nuovo display Super AMOLED FHD+ da 6.5″ rende tutto incredibilmente fluido e nitido, ma nel suo cuore batte un processore davvero potente che converte i limiti in opportunità.

Infine, grazie alla sua batteria da 4500 mAh scoprirai che il tuo nuovo smartphone Android può durare fino a due giorni. Avrai ancora più tempo per fare ciò che ami. Guarda i tuoi contenuti preferiti in streaming senza preoccupazioni e gioca senza sosta non avendo il pensiero costante della ricarica. Raggiungi tutti i tuoi obiettivi lavorativi sapendo che ti puoi fidare e che non ti abbandonerà durante la giornata.

Fai la scelta giusta, scopri cosa vuol dire approfittare di un affare incredibilmente vantaggioso. Acquista il tuo nuovo Samsung Galaxy A52s a soli 288,90 euro, invece di 469,90 euro.