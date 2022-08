Samsung Galaxy A52s 5G in errore di prezzo

Errore di prezzo su eBay? Forse una svista del Ferragosto, ma mentre tutti pensano a riposarsi e divertirsi tu puoi approfittarne per fare l’affare del giorno. Metti nel carrello l’ottimo Samsung Galaxy A52s 5G a soli 299,90 euro, invece di 469,90 euro.

Si tratta di uno smartphone Android di ottimo livello dove ogni componentistica è stata realizzata per offrire il meglio a chi lo utilizza. Esperienza utente performante a un prezzo decisamente contenuto è il vantaggio di scegliere questo prodotto curato nei minimi dettagli.

Il suo display da 6,5 pollici è un vero portento. Potrai immergerti nella scena senza credere ai tuoi occhi. Ma tutti ormai lo sanno che questo display Super AMOLED FHD+ è il migliore sul mercato. I colori sono eccezionalmente vivi e i contrasti davvero speciali.

Samsung Galaxy A52s 5G: top di gamma a meno di 300 euro

I sogni possono diventare realtà quando ci si crede, ma anche quando si colgono al volo le occasioni. Come in questo caso su eBay dove hai la possibilità di acquistare l’eccezionale Samsung Galaxy A52s 5G a soli 299,90 euro.

Il suo comparto fotografico è decisamente potente perché offre scatti sempre stabili e nitidi. Inoltre, potrai anche fotografare di notte realizzando vere e proprie opere d’arte che lasceranno a bocca aperta tutti i tuoi amici.

Certificato IP67, resiste all’acqua e alla polvere. Immerso in acqua è garantito fino a 1 metro di profondità e fino a 30 minuti. Non succederà nulla nemmeno ai due stereo speaker che ti regalano un’esperienza d’ascolto immersiva e avvolgente, senza bisogno delle cuffie.

Infine, la batteria eccezionale da 4.500 mAh offre un utilizzo del Samsung Galaxy A52s 5G fino a due giorni. E con la ricarica ultra rapida da 25W tornerai al 100% in pochi minuti. Perciò non perdere tempo e non lasciare che questa offerta si esaurisca.

Metti subito nel carrello il fantastico Samsung Galaxy A52s 5G a soli 299,90 euro, invece di 469,90 euro. Questo prezzo lo trovi solo su eBay e grazie a PayPal potrai pagarlo in 3 rate a interessi zero e senza dover fornire alcuna garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.