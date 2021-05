Il nuovo Samsung Galaxy A52 torna in offerta su Amazon a 282,69€, lo sconto è del 26% e corrisponde ad un risparmio di oltre 97 euro rispetto al prezzo solito.

Presentato a marzo nelle 4 colorazioni Nero, Blu, Viola e Bianco, il Galaxy A52 propone un ottima scheda tecnica ad un prezzo competitivo. Il SoC Qualcomm Snapdragon 720G è un chip equilibrato che garantisce ottime prestazioni e un software sempre reattivo, in accoppiata con ben 6GB di RAM e 128GB di storage interno.

Il display da 6.5 pollici è un Super AMOLED Infinity-O in risoluzione FullHD+, occupa l'intera superficie frontale e lascia spazio soltanto al foro contenente la fotocamera selfie. Sul retro troviamo la fotocamera principale da ben 64MP f/1.8, una ultra-grandangolare da 12MP, un'ottica macro e un sensore di profondità.

Galaxy A52 è resistente ad acqua e polvere secondo lo standard IP67, una caratteristica tipica di smartphone ben più costosi.

Oggi è possibile trovare il nuovo Samsung Galaxy A52 in offerta su Amazon a 282,69€, un ottimo prezzo per uno smartphone mid-range con tutto quello che serve per un'esperienza d'uso eccellente. Grazie alla spedizione Prime, il prodotto viene consegnato entro 1-2 giorni lavorativi.

