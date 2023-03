Samsung Galaxy A34: subito a PREZZO SCONTATO su Amazon

Disponibile sul mercato da pochi giorni, il Samsung Galaxy A34 5G punta a conquistare la fascia media e la nuova offerta Amazon arriva nel momento giusto per chi è alla ricerca di un mid-range completo e in grado di garantire prestazioni eccellenti, sotto tutti i punti di vista. Lo smartphone viene ora proposto al prezzo scontato di 368 euro invece di 399,99 euro con un taglio di 32 euro che offre un’ottima occasione di risparmio agli utenti interessati all’acquisto. Il dispositivo è dotato di un bel display AMOLED da 6,6 pollici e del potente SoC MediaTek Dimensity 1080. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento direttamente al link qui di sotto.

Samsung Galaxy A34 5G: il mid-range da comprare con quest’offerta di Amazon

Il Samsung Galaxy A34 5G ha tutte le carte in regola per ritagliarsi un ruolo da protagonista sul mercato: lo smartphone può contare sul potente SoC MediaTek Dimensity 1080 che viene supportato da 6 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh. C’è poi una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel. Il display presenta un pannello Super AMOLED caratterizzato da risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Da notare la presenza del sistema operativo Android 13 con One UI. Tra le specifiche troviamo anche la certificazione IP67.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy A34 al prezzo scontato di 368 euro invece di 399,99 euro. Lo sconto garantisce un primo taglio di prezzo che rappresenta l’occasione giusta per tutti gli utenti interessati a mettere subito le mani sul nuovo riferimento della fascia media di Samsung. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.