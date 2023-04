Samsung Galaxy A34 scende sotto i 300€ su Amazon: è un BEST BUY

Il Samsung Galaxy A34 è lo smartphone da comprare a meno di 300 euro: con questa nuova offerta Amazon, infatti, il mid-range della casa coreana scende sotto questa soglia per la prima volta ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 294 euro invece di 399 euro. Si tratta, quindi, di uno sconto di oltre 100 euro che consente di acquistare un mid-range davvero completo ad un prezzo molto competitivo. Per accedere all’offerta in questione è possibile utilizzare il link qui di sotto.

Samsung Galaxy A34: nuovo minimo storico su Amazon, il prezzo scende sotto i 300 euro

Il Samsung Galaxy A34 propone una scheda tecnica completa e senza punti deboli. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il potente SoC MediaTek Dimensity 1080 che viene supportato da una batteria da 5.000 mAh.

Ci sono, inoltre, 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Lo smartphone presenta anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel con OIS. Il sistema operativo è Android 13 con la garanzia di un lungo supporto software da parte di Samsung (in questa fascia di prezzo si tratta di un plus importante). Lo smartphone è anche certificato IP67.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy A34 al prezzo scontato di 294 euro invece di 399 euro. Lo smartphone, sotto i 300 euro, è un acquisto sicuramente consigliato, grazie ad un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

