Samsung Galaxy A34 in super offerta a 254 euro da ePRICE (ultimi pezzi)

Il Samsung Galaxy A34 5G è il nuovo medio gamma economico su cui l’azienda coreana ha puntato quest’anno. Un telefono che si distingue per il suo bellissimo display da 6,6 pollici, un design alla moda e la fotocamera stabilizzata. Dopo i primi mesi dal suo lancio, è chiaro a tutti che venderà milioni di unità in tutto il mondo già entro la fine del 2023.

Il miglior prezzo del momento è disponibile su ePRICE grazie all’ultima offerta degli Sconti in Fuga: 254 euro anziché 399,90 euro, che è il prezzo di listino ufficiale sul sito di Samsung. Su Amazon la stessa colorazione (Awesome Lime) costa quasi 10 euro in più.

Samsung Galaxy A34 in super offerta da ePRICE

Display da 6,6 pollici Super AMOLED da 1.000 nits e refresh rate fino a 120Hz, design semplice ed elegante con colorazioni alla moda, fotocamera principale stabilizzata sopra la media e una batteria da 5.000 mAh in grado di supportati in qualsiasi giornata, anche quando sei in viaggio. Tutte caratteristiche che ti aspetteresti in un telefono da 400-500 euro, ma che invece sono presenti in uno smartphone che oggi puoi acquistare a quasi la metà del suo reale valore. Insomma, un best buy.

Al di là di questo, il Galaxy A34 eccelle anche lato software e aggiornamenti di sicurezza, ma questo ormai non è più una sorpresa. Non ci sorprende più infatti che Samsung offra la migliore esperienza d’uso con la sua One UI. Non ci sorprende più nemmeno che garantisca 5 anni di patch di sicurezza e 4 aggiornamenti del sistema operativo Android.

Aggiungi al carrello ora il Samsung Galaxy A34 5G da 128GB in super offerta a 254 euro da ePRICE. La spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.