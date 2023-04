Samsung Galaxy A34: ecco il CODICE che ti fa risparmiare 70 euro

Il Samsung Galaxy A34 ha tutte le caratteristiche da medio gamma economico pronto a conquistare la fascia di prezzo che va dai 300 ai 400 euro. Dopo anni trascorsi all’ombra della serie superiore (A52 e A53), per l’A34 sembrano quindi esserci tutti i presupposti per vivere un 2023 da protagonista assoluto. Pronti-via e subito il sito ufficiale ha scelto di spingere sulle vendite, regalando un voucher di 70 euro a tutti coloro che acquisteranno il telefono entro il 16 aprile usando il codice sconto GALAXYA3470. Ecco la procedura da seguire per riscattare il voucher.

Come ottenere il voucher da 70 euro per l’acquisto del Samsung Galaxy A34

Per ottenere lo sconto di 70 euro sul nuovo Galaxy A34 devi prima di tutto collegarti a questa pagina, che ti rimanderà al sito ufficiale Samsung nella sezione dedicata alla vendita dell’A34. L’unica condizione richiesta è di selezionare la memoria interna da 256GB anziché quella da 128GB, quindi scegli il colore che più ti piace tra quelli disponibili e premi sul pulsante Continua in alto a destra. Nella nuova schermata che si apre fai uno scroll verso il basso e pigia su Acquista Ora per avanzare alla pagina del Carrello. Adesso non devi far altro che copiare e incollare sotto Codice promozionale il codice GALAXYA3470 e fare clic su Applica: dopo pochi secondi il sistema applicherà in automatico il voucher di 70 euro al prezzo iniziale portandolo in questo caso sotto i 400 euro.

Importante: il voucher è selezionabile anche se scegli l’opzione del pagamento rateale a interessi zero con Findomestic.

Se sei alla ricerca di un medio gamma economico che riesca a supportarti in ogni operazione, dal gaming alle foto, passando per la visione di film e partite, approfitta del codice sconto GALAXYA3470 che Samsung sta regalando a tutti fino al prossimo 16 aprile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.