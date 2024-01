Samsung Galaxy A34: a QUESTO PREZZO è il mid-range su cui puntare (-145€)

Il Samsung Galaxy A34 diventa sempre di più il mid-range su cui puntare. Lo smartphone, grazie a questa nuova offerta Amazon, è disponibile al prezzo scontato di 254 euro invece di 399 euro, con 145 euro di sconto. Si tratta dell’occasione giusta per poter mettere le mani su di un dispositivo completo, potente e con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Per accedere subito all’offerta è possibile raggiungere la pagina Amazon del prodotto tramite il box qui di sotto.

Samsung Galaxy A34 è in offerta: è il mid-range su cui puntare

Il Samsung Galaxy A34 ha tutto quello che serve per poter offrire ottime prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo. Tra le specifiche troviamo un display Super AMOLED da 6,6 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, oltre al chip MediaTek Dimensity 1080. Da segnalare anche la presenza di 6 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e di una batteria da 5.000 mAh. C’è anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con One UI.

