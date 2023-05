Samsung Galaxy A34 5G, sconto da CAPOGIRO su Amazon: risparmi 110€

La ricerca di uno smartphone di altissima qualità, che abbia un prezzo accessibile, è finita. Samsung Galaxy A34 5G è in sconto di ben 110€ su Amazon adesso. Hai la possibilità di portarlo a casa a 289,99€ appena invece di 399,99€. Un risparmio parecchio concreto, possibile solo grazie a una promozione limitatissima.

Batteria infinita da 5000 mAh, connettività ultra veloce, eccezionale comparto fotografico e ben 6GB di RAM. La colorazione in promozione è “Awesome Lime”, la più bella in assoluto: completa al volo il tuo ordine per approfittarne, le spedizioni sono veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Samsung Galaxy A34 5G a prezzo sensazionale su Amazon

Uno smartphone che non potrebbe essere più versatile e perfetto per qualsiasi utente. Tutta la qualità del colosso sud coreano, racchiusa in un device esteticamente elegante e particolarmente curato.

A chi è adatto questo concentrato di tecnologia? Praticamente a chiunque:

perfetto per chi fa dello smartphone un uso base, ma non sopporta blocchi o rallentamenti: è veloce, fluido e dotato di interfaccia utente super intuitiva;

ma non sopporta blocchi o rallentamenti: è veloce, fluido e dotato di interfaccia utente super intuitiva; l’ideale per chi fa un uso intenso del proprio dispositivo: che si tratti di lavorare, giocare ai proprio titoli preferiti oppure andare sui sociale per molte ore, questo gioiellino ha la giusta scheda tecnica per offrirti eccezionali performance in qualsiasi situazione;

del proprio dispositivo: che si tratti di lavorare, giocare ai proprio titoli preferiti oppure andare sui sociale per molte ore, questo gioiellino ha la giusta scheda tecnica per offrirti eccezionali performance in qualsiasi situazione; il device ideale per chi ama scattare foto : l’ottimo comparto fotografico permette di realizzare scatti mozzafiato in qualsiasi condizione di luminosità;

: l’ottimo comparto fotografico permette di realizzare scatti mozzafiato in qualsiasi condizione di luminosità; per chi strizza l’occhio al budget, ma non scende a compromessi: questa è certamente la categoria che non è facile da accontentare. Non sempre è possibile spendere poco e ottenere tanto, ma con questo device è invece possibile!

Ecco 5 specifiche tecniche che ti faranno innamorare di questo device:

display ultra fluido da ben 6,6″: a differenza di altri modelli di questa fascia, vanta un refresh rate da 120Hz; batteria gigante da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida; fotocamera sensazionale composta da 3 sensori (con il principale da 48MP); supporto alla connettività 5G; un sacco di memoria RAM (ben 6GB) e tantissimo spazio di archiviazione per i tuoi file (128GB).

L’occasione è troppo ghiotta per lasciarsela scappare. Risparmia adesso 110€ sul tuo Samsung Galaxy A34 5G e portalo ora a casa da Amazon a 289,99€ appena invece di 389,99€: completa l’ordine al volo, se non è già finito. La disponibilità è super limitata.

