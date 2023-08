Samsung Galaxy A34 5G: la versione con 8/256GB scontata di 170€

Il Samsung Galaxy A34 5G, ormai da diversi mesi, ha conquistato il cuore di numerosi amanti della tecnologia. Grazie alle sue incredibili qualità tecniche e al prezzo decisamente competitivo, questo dispositivo è diventato rapidamente il punto di riferimento della fascia media. Oggi vogliamo parlarvi di un’interessante promozione che renderà l’acquisto di questo gioiellino ancora più allettante. La versione con 8GB di RAM e 256GB di memoria di archiviazione, normalmente venduta a 469,90 euro, scende a soli 299,99 euro grazie a uno sconto del 36% su eBay. È uno dei prezzi più bassi mai visti per questa versione, quindi non lasciatevelo sfuggire!

Samsung Galaxy A34 5G: il best-buy da non perdere

Quando si tratta di prestazioni e caratteristiche di fascia alta, il Samsung Galaxy A34 5G sa come fare colpo. Con il suo display AMOLED da 6,6 pollici, potrete immergervi in un’esperienza visiva mozzafiato, con colori vivaci e dettagli nitidi che vi faranno dire “wow” ad ogni swipe. E non finisce qui! Grazie al refresh rate di 120 Hz, ogni animazione sullo schermo sarà più fluida di una coreografia di danza e non potrete fare a meno di sbirciare il telefono anche solo per godervi la bellezza dei suoi movimenti.

Ma non pensate che il Galaxy A34 5G sia solo bellezza senza cervello. Al suo interno batte un cuore potente: il SoC MediaTek Dimensity 1080. Questo significa che potrete godervi prestazioni veloci e senza intoppi, sia che siate gamers incalliti o amanti della produttività estrema. E non preoccupatevi della durata della batteria! Con la sua generosa batteria da 5.000 mAh, potrete tenere il vostro Galaxy A34 5G acceso per ore e ore, senza mai dover cercare freneticamente una presa di corrente come se fosse il tesoro di Atlantide.

Ma vediamo la fotocamera! Con una fotocamera principale da 48 MP, potrete scattare foto di qualità che faranno impallidire persino i professionisti della fotografia. Quindi preparatevi ad immortalare ogni istante con una nitidezza e una precisione incredibili. E non dimentichiamo la potenza del 5G! Ora potrete godervi velocità di connessione fulminee, scaricare e caricare file in un battibaleno e godervi lo streaming di contenuti ad alta definizione senza alcun intoppo. Siete pronti per un’esperienza di connettività così veloce che sembrerà di avere un jetpack nelle vostre tasche!

E se pensate che il Galaxy A34 5G si limiti a stupirvi con le sue prestazioni, pensateci ancora. Questo dispositivo è anche certificato IP67, il che significa che è protetto da polvere e può resistere all’acqua fino a 1 metro di profondità per un massimo di 30 minuti. Quindi potete portarlo con voi ovunque, anche sotto la doccia, se siete dei veri amanti della musica in acustica perfetta.

Con la nuova offerta di eBay è possibile acquistare il Samsung Galaxy A34 5G con 8GB di RAM e 256GB di memoria di archiviazione al prezzo incredibile di 299,99 euro con un risparmio di ben 170 euro rispetto al prezzo di listino.

