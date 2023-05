Samsung Galaxy A34 5G in offerta su Amazon: oggi a soli 333€

Il Samsung Galaxy A34 5G è uno smartphone Android che offre tanta potenza e funzionalità avanzate ad un prezzo decisamente accattivante. Il telefono è dotato di un display Super AMOLED FHD+ da 6,6 pollici che offre un’esperienza visiva fluida con uno scorrimento impeccabile e un refresh rate di 120Hz. Questa tecnologia Super AMOLED garantisce dettagli incredibili e colori brillanti, anche in ambienti esterni.

Normalmente il Galaxy A34 5G viene proposto a 469,90€ ma oggi può essere tuo ad un prezzo imbattibile. Grazie all’offerta di Amazon che ti segnaliamo oggi può essere tuo a soli 333€!

Il design del Galaxy A34 5G è elegante e lineare, caratterizzato da linee semplici, colori versatili e una fotocamera perfettamente integrata nel corpo del dispositivo. È disponibile nei colori Awesome Lime, Awesome Silver, Awesome Violet e Awesome Graphite. La fotocamera principale da 48 MP e il sistema multicamera ti consentono di catturare i tuoi momenti più importanti con dettagli nitidi e ricchi di colore. Con una batteria da 5.000 mAh (tipica), avrai più tempo da dedicare allo streaming, al gaming e ad altre attività. La batteria è in grado di ottimizzare il consumo adattandosi alle tue abitudini di utilizzo.

Il Galaxy A34 5G è alimentato da un processore Octa-core e supporta la connettività 5G, offrendoti prestazioni elevate sia per il lavoro che per il gioco. Con opzioni di memoria da 6/8 GB e capacità di archiviazione da 128/256 GB, oltre al supporto per una scheda microSD fino a 1TB, avrai uno spazio sufficiente per tutti i tuoi contenuti. Sfruttando la potenza del 5G, potrai godere di sessioni di gioco super-fluide e di condivisioni e download ultra-rapidi. Il Samsung Galaxy A34 5G ti offre un’esperienza completa con un display di alta qualità, un design elegante, una fotocamera versatile, una batteria potente e prestazioni all’avanguardia. Non farti scappare questa offerta!

