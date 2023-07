Samsung Galaxy A34 5G da 256 GB in offerta PAZZESCA (-38%)

Credi sia arrivato il momento di acquistare un nuovo telefono cellulare, non troppo costoso ma con delle buone caratteristiche tecniche? Sei indeciso su quale scegliere tra i tanti modelli disponibili sul mercato? Niente paura, per tua fortuna su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, oggi e per poco tempo ancora, avrai la possibilità di portarti a casa questo ottimo Samsung Galaxy A34 5G da 256 GB in offerta al prezzo super conveniente di soli 293,00 euro invece di 469,90 euro.

C’è da dire però, che per poter acquistare questo imperdibile device risparmiando alcune centinaia di euro, dovrai affrettarti e approfittare immediatamente dello sconto pazzesco del 38%. Ma non finisce qui, infatti se sei cliente Amazon Prime, avrai la possibilità di usufruire di diversi vantaggi, come la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia senza alcun costo aggiuntivo.

Con poco più di 290 euro, potrai avere tra le mani un ottimo telefono cellulare completo di un fantastico display Super AMOLED FHD+ da 6.6 pollici grazie al quale potrai godere di un’esperienza visiva fluida e senza alcuna interruzione, con schermate che scorrono perfettamente e un Refresh rate di 120Hz.

Progettato e realizzato con un design decisamente elegante e dalle linee pulite, questo smartphone Samsung potrebbe diventare anche il regalo perfetto da fare a tuo figlio, in quanto è disponibile in diversi colori dal carattere giovanile. Decisamente niente male anche il comparto fotografico, composto da una fotocamera principale da 48 MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP e una fotocamera macro da 5 MP.

Infine, non manca l’indispensabile fotocamera anteriore da 13 MP. La potente batteria da 5.000 mAh ti garantirà una lunga autonomia. Dunque, corri subito su Amazon e acquista questo fantastico Samsung Galaxy A34 5G da 256 GB scontato del 38%. Non perdere altro tempo, l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro e sarebbe un vero peccato perdere questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.