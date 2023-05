Samsung Galaxy A34 5G a un prezzo da BEST BUY su ePRICE

Le prime impressioni erano giuste. Forse Samsung aveva osato puntato un po’ troppo in alto col prezzo, ma il nuovo Galaxy A34 fin da subito ha dimostrato di essere un telefono più che valido. Per diventare un best buy, insomma, era soltanto una questione di prezzo, o meglio di tempo. E siccome il tempo è sempre galantuomo, ecco che già alla prima settimana di maggio siamo di fronte a un’offerta da non farsi scappare, senza se e senza ma: la bomba è di ePRICE, che piazza il nuovo re dei medio gamma a 287,90 euro, in sconto del 31% rispetto al prezzo consigliato.

Samsung Galaxy A34 in super offerta su ePRICE

Un display da 6,6 pollici Super AMOLED, un design minimal e allo stesso tempo di tendenza, un comparto camere sopra la media e un’autonomia più che convincente. Con il Samsung Galaxy A34 si ha la netta sensazione che il colosso coreano sia riuscito nell’impresa dopo due anni di trovare l’erede perfetto del Galaxy A52, uno dei telefoni più riusciti degli ultimi 24 mesi nella fascia di prezzo compresa tra i 200 e 300 euro.

Uno dei principali punti di forza dello smartphone è il display Super AMOLED con un picco di luminosità di 1.000 nits e refresh rate fino a 120 Hz, per un’esperienza di visione e di gioco che non ha nulla a che vedere con la stragrande maggioranza dei telefoni venduti sotto i 300 euro. Ottimi anche gli scatti della fotocamera con stabilizzazione ottica, così come superiori alla media i video in 4K a 30 frame per secondo. La ciliegina sulla torta è data dall’autonomia che offre una carica pari a circa il 30% al termine di una giornata di utilizzo intenso, percentuale ottima se si considera anche che la scarica è costante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.