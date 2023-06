Samsung Galaxy A34 128GB in offerta a 263 euro su ePRICE

Il Samsung Galaxy A34 5G è il nuovo medio gamma presentato quest’anno dal colosso coreano insieme al fratello maggiore Galaxy A54. Entrambi sono due telefoni riuscitissimi, ma rispetto a due anni fa, quando il Galaxy A52 andò letteralmente a ruba, sembra proprio che il modello più economico riesca a fare maggiormente breccia tra gli utenti.

L’ultima offerta di ePRICE porta il Galaxy A34 ad aggiungersi alla lista di best buy del momento: 263,90 euro, per effetto dello sconto del 37% sul prezzo consigliato di 420 euro. In più le spese di spedizione sono gratuite.

Samsung Galaxy A34 in sconto del 37% su ePRICE

Il modello A34 di Samsung ha un display bellissimo, un’autonomia eccezionale, scatta ottime foto e a livello di prestazioni non ha nulla in meno rispetto a tanti altri medio gamma di questa fascia di prezzo (e oltre). Ci ripetiamo, un telefono davvero riuscito, uno di quelli che garantisce un rapporto qualità-prezzo ai massimi livello, cosa che succede di rado in ambito telefonico.

L’altro motivo per acquistare il Galaxy A34 è l’interfaccia One UI 5.1 di Samsung per Android 13, di gran lunga superiore rispetto a quelle presenti sulla concorrenza. Senza dimenticare i cinque anni di aggiornamenti garantiti per le patch di sicurezza, con Samsung che è ai vertici del mercato da questo punto di vista (non solo come longevità ma anche per tempistiche).

Cogli al volo l’ultima offerta sul Samsung Galaxy A34 di ePRICE per risparmiare 156 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.