Samsung Galaxy A33 in offerta a 257€ con i Mega Sconti MediaWorld

La fascia media del mercato rimane la più interessante, nonché la più ricercata da chi è in procinto di sostituire il suo vecchio telefono con uno nuovo. In ambito Android sono diversi gli operatori che dettano legge, ma se si guarda sul medio-lungo periodo la scelta diventa quasi obbligata: Samsung. Merito di una politica di aggiornamenti lato software e sicurezza che non ha eguali, se non per i Pixel di Google. Uno dei telefoni più interessanti nella fascia medio-bassa dei midrange è proprio il Galaxy A33 5G, oggi in offerta a 257,99 euro grazie ai Mega Sconti di MediaWorld.

Samsung Galaxy A33 in sconto del 33% sul sito di MediaWorld

Display, fotocamera e autonomia sono i tre fiori all’occhiello di un telefono che nella fascia media tra i 200 e 300 euro ha ancora molto da dire, soprattutto per via dei rincari del 2023 dovuti all’inflazione. Il display è un SuperAMOLED da 6,4 pollici con refresh rate a 90 Hz e vetro Gorilla Glass 5. Ottimo anche il comparto camere con 4 sensori: su tutte spicca la fotocamera posteriore da 48 MP con stabilizzazione ottica e apertura focale f/1.8. Un’ulteriore chicca del medio-gamma di Samsung è la batteria da 5.000 mAh, in grado di regalare un’autonomia superiore a un giorno e mezzo, di gran lunga superiore dunque rispetto alla media attuale degli altri smartphone.

Il prezzo a cui viene venduto – 257,99 euro – è nettamente più basso rispetto a quello proposto da Amazon, dove è in offerta a 287,99 euro, quindi 30 euro in più rispetto a quelli chiesti sul sito online di MediaWorld.

