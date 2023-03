Samsung Galaxy A33 5G: tanta qualità molto al di sotto dei 300€

Il Samsung Galaxy A33 5G aveva già subito un calo di prezzo qualche giorno fa su Amazon, ma oggi diventa ancora più economico grazie a un ulteriore sconto sempre da parte del gigante dell’e-commerce. Il suo prezzo di 389,90 euro scende fino a quota 251,99 euro grazie allo sconto del 34%. Il risparmio di oltre 130 euro è uno dei più convenienti di sempre, quindi non fatevi scappare questa grande occasione.

Samsung Galaxy A33 5G: economico solo nel prezzo

Col Samsung Galaxy A33 5G potrete godervi una grande nitidezza sul display Infinity-U da 6.4” con tecnologia FHD+ del Display Super AMOLED. In questo modo potrete rendere ogni contenuto realistico e dai colori vividi, proprio come appare ai vostri occhi. Grande qualità anche della quadrupla fotocamera: potrete immortalare ogni vostro momento con la fotocamera principale OIS da 40 MP, espandere l’angolo di visione con la fotocamera Ultra-grandangolare e catturare ogni dettaglio con la Macro Camera e la fotocamera di profondità.

Grazie al processore da 5nm Octa-core SoC Qualcomm Snapdragon 695, avrete tutta la potenza di cui avete bisogno. RAM Plus rileva in modo intelligente l’utilizzo del dispositivo fornendovi RAM virtuale aggiuntiva, per consentirvi di eseguire app in maniera fluida e divertirvi con più attività contemporaneamente. La RAM fisica, comunque, è da ben 6 GB mentre la memoria di storage è di 128 GB espandibile. Infine non basterà nemmeno la pioggia per fermare la vostra voglia di giocare, scattare e riprendere: il Galaxy A33 5G è certificato IP67 per resistenza all’acqua e alla polvere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.