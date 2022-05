Samsung non si dimentica di Galaxy A31, ecco l'update ad Android 12

A poche ore di distanza dall’arrivo dell’aggiornamento ad Android 12 per il tablet Samsung Galaxy Tab S6, il colosso sudcoreano ha avviato il rollout dell’update all’ultima versione di Android anche per il medio gamma Samsung Galaxy A31.

Infatti, in base alle prime indicazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che il device di Samsung sta ricevendo l’aggiornamento con il firmware A315FXXU1DVD8 e la personalizzazione One UI 4.1.

Samsung Galaxy A31 sta ricevendo l’aggiornamento ad Android 12

Oltre alle ormai note funzionalità disponibili con Android 12, il firmware in fase di rilascio introduce anche le patch di sicurezza di aprile con la correzione dell’importante falla di sicurezza “Dirty Pipe” che colpisce ogni device dotato dell’ultimo sistema operativo di Google.

Attualmente in fase di rilascio in Russia, l’aggiornamento dovrebbe arrivare anche nel nostro Paese nel giro di qualche giorno grazie alla nuova policy di Samsung che velocizza la propagazione degli update nel vecchio continente. Tutti gli utenti muniti di Samsung Galaxy A31 possono controllare manualmente la disponibilità di Android 12 tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendendo l’arrivo della notifica di aggiornamento OTA.

Con tutta probabilità il device di Samsung non riceverà l’aggiornamento ad Android 13, al contrario invece dell’ottimo Samsung Galaxy A52s 5G in offerta su Amazon con il 43% di sconto.

Le più interessanti novità della One UI 4.1

La nuova versione della One UI di Samsung dispone di molte novità interessanti, tra cui:

Condivisione dello schermo con Google Duo ;

; Expert RAW , la nuova applicazione che permette di scattare foto e riprendere video con tool professionali;

, la nuova applicazione che permette di scattare foto e riprendere video con tool professionali; Object Eraser , una funzionalità per rimuovere ombre, riflessi e oggetti indesiderati dalle foto;

, una funzionalità per rimuovere ombre, riflessi e oggetti indesiderati dalle foto; Migliore condivisione di file e foto ;

; Grammarly su Samsung Keyboard, per scrivere senza commettere errori di grammatica (purtroppo al momento non supporta l’italiano).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.