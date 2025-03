Samsung Galaxy A25 5G: prezzo incredibile

Se vuoi uno smartphone ottimo, con caratteristiche e funzionalità innovative, ma ad un prezzo basso, dovresti optare per Samsung Galaxy A25 5G. Con Android 14, si distingue per le sue caratteristiche avanzate e la sua versatilità. Dispone di un display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FHD+ (1080 x 2340 pixel) e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, offrendo un’esperienza visiva eccellente con una luminosità massima di 1000 nits. Tutte funzionalità che ti faranno pensare ad un telefono da 700 o 800 euro. Invece no. Il suo prezzo di listino di 370 euro è sceso e su Amazon lo puoi comprare a 230,60 euro.

Samsung Galaxy A25 5G

Lo smartphone Samsung Galaxy A25 5G è alimentato da un processore Exynos 1280, che include due core Cortex-A78 a 2,4 GHz e sei core Cortex-A55 a 2 GHz, supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB tramite microSD. Questo rende lo smartphone ideale per multitasking e archiviazione di dati.

La fotocamera principale è una tripla da 50 MP + 8 MP + 2 MP, con flash LED e stabilizzatore OIS, mentre la fotocamera frontale è da 13 MP, perfetta per selfie nitidi. Il Galaxy A25 5G supporta anche la registrazione video in 4K a 30 fps. Niente male.

La batteria da 5000 mAh offre una lunga durata di utilizzo e supporta la ricarica rapida a 25 W, garantendo una pronta ricarica quando necessario. Il dispositivo è disponibile in vari colori, tra cui il modello Blue Black, quello attualmente in sconto al prezzo minore su Amazon.

In termini di connettività, il Galaxy A25 5G supporta le reti 5G, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.3, e include un lettore di impronte digitali laterale per una sicurezza aggiuntiva. Inoltre, offre fino a quattro generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di manutenzione della sicurezza, assicurando una lunga vita utile del dispositivo. Per 230 euro è davvero un ottimo dispositivo.