Samsung Galaxy A23 protagonista ASSOLUTO dell'ultima promo MediaWorld

Un display da far invidia a quello dei top di gamma, un design fresco e giovanile e un ottimo comparto camere sono i punti di forza del medio gamma economico della serie A di Samsung, oggi protagonista assoluto della promo Sempre Con Tech di MediaWorld: trovi infatti il Samsung Galaxy A23 5G in offerta a 215,99 euro anziché 349,99 euro, per effetto dello sconto del 38% sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. La spedizione è gratuita e puoi anche scegliere di ritirarlo di persona nel punto vendita MediaWorld più vicino a casa tua.

Samsung Galaxy A23 in sconto del 38% sul sito di MediaWorld

Il display da 6,6 pollici con refresh rate a 120 Hz e vetro Gorilla Glass 5 è il principale punto di forza del Samsung Galaxy A23. Ottima anche l’autonomia, grazie alla batteria da 5.000 mAh che garantisce fino a 2 giorni di carica con un utilizzo medio. A questo si aggiunge poi la fotocamera principale con sensore da 50 megapixel e stabilizzazione ottica, una rarità in questa fascia di prezzo. Ed è proprio il prezzo a cui viene venduto oggi la classica ciliegina sulla torta: 215,99 euro trasforma il telefono in best buy assoluto.

L’articolo in promozione è il Galaxy A23 da 128GB in colorazione Blue. Le altre due colorazioni – Black e White – sono scontate del 28% anziché il 38%. Volendo, inoltre, puoi anche contare sul finanziamento proposto da MediaWorld in collaborazione con Findomestic.

Cogli al volo l’ultima offerta sull’ottimo medio gamma Galaxy A23 5G, così da risparmiare qualcosa come 134 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico pari a 349,99 euro. Acquistandolo ora online, la consegna a domicilio è gratuita.

