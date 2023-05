Samsung Galaxy A23: prezzo da non credere su Monclick

Acquista il Samsung Galaxy A23 risparmiando 100 euro su Monclick. Grazie a questa offerta non solo risparmi, ma hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua. Niente male vero? Sì, ma devi essere veloce perché sta andando a ruba visto il prezzo così conveniente e incredibile. La sua fotocamera da 50MP, con obiettivo ultra-grandangolare, scatta foto di livello superiore.

Assicurati prestazioni straordinarie con il processore Qualcomm Snapdragon 695, una garanzia per velocità, potenza e multitasking. Vivi un’esperienza di visione ricca e con scorrimento super fluido. Infatti, il Galaxy A23 è dotato di un display Infinity-V da 6,6 pollici con tecnologia FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz. Una garanzia per te che ami giochi e film.

Samsung Galaxy A23: anche a Tasso Zero con Monclick

Il vantaggio di acquistare il Samsung Galaxy A23 5G su Monclick è che puoi anche decidere di pagare l’intero ordine in 3 rate tasso zero. Seleziona come metodo di pagamento PayPal o Klarna e poi scegli l’opzione senza interessi. La prima rata la paghi subito mentre le altre due nei mesi appena successivi da soli 83,30 euro l’una. Un’ottima occasione da non lasciarsi sfuggire.

Dotato di una batteria da 5000 mAh hai la certezza che non ti abbandonerà mai. Così ti puoi dedicare a tutte le tue attività senza doverti preoccupare dell’autonomia residua. E con Game Booster, ottimizzi batteria, temperatura e memoria del tuo dispositivo, bloccando tutte le attività in background e le notifiche. Acquista ora il Galaxy A23 a soli 249,90 euro, invece di 349,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.