Samsung Galaxy A23: il midrange LOW-COST da comprare (-40%)

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia media interessante ma performante, dotato di funzionalità all’avanguardia, oggi vi consigliamo l’ottimo Samsung Galaxy A23 5G. un telefono Android con tante caratteristiche degne di nota. Lo porterete a casa con un costo irrisorio e uno sconto esagerato, pari al 40% sul valore di listino. Di fatto sarà vostro con 208,50€ al posto di 349,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. A questa cifra è un best buy, anche perché è un terminale pazzesco, dotato di uno schermo ampio e generoso da ben 6,6 pollici, una RAM da 4 GB e 128 GB di memoria virtuale. Eccellente poi anche la batteria da 5000 mAh che promette un giorno e mezzo di utilizzo intenso con una singola carica. Non di meno, sappiate che è anche dotato del modem 5G per la connettività del futuro.

Samsung Galaxy A23: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Samsung presenta specifiche di fascia media ma ha un costo da “budget phone”; dispone di uno schermo Infinity-V PLS LCD da ben 6,6 pollici con un notch a goccia che cela la fotocamera selfie. I contenuti risulteranno nitidi e ben definiti come mai prima d’ora. Il design è minimal al punto giusto e la fotocamera posteriore del terminale si fonde con la scocca del device; ci sono quattro lenti che vi permetteranno di eseguire scatti creativi e di registrare video in altissima risoluzione. Non a caso, la main camera è da 50 Megapixel. Con la batteria a lunga durata potrete utilizzare il dispositivo per ore ed ore senza dovervi mai preoccupare di ricaricarlo. Il processore vi garantirà prestazioni elevate e con 4 GB di RAM non dovrete temere lag o rallentamenti.

Con un prezzo di soli 208,50€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, questo Galaxy A23 5G di Samsung è il best buy del giorno; non lasciatevelo sfuggire.

