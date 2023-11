Samsung Galaxy A23 5G oggi al prezzo BOMBA: sconto del 43%

Approfitta subito di questa offerta imperdibile a acquista il Samsung Galaxy A23 5G oggi al prezzo bomba di soli 199,99 euro grazie allo sconto pazzesco del 43% che ti propone oggi Amazon. Ma non finisce qui, infatti, oltre ad avere lo sconto grazie al quale potrai portarti a casa questo spettacolare device al prezzo incredibilmente basso, se hai l’abbonamento Prime, potrai usufruire di spedizione e reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo.

Per te che sei abbonato, i vantaggi continuano. Infatti, potrai acquistare subito il Galaxy A23 e pagarlo in comode rate al check-out con Cofidis. Se ancora non sei cliente Prime, hai la possibilità attivare la prova gratuita di 30 giorni e anche tu potrai godere di tutti questi privilegi.

La presenza di un ampio display Infinity-V PLS LCD da 6.6 pollici, ti consentirà avere molto più spazio per guardare i tuoi contenuti preferiti che risulteranno essere sempre estremamente nitidi e ben definiti, come mai li hai visti prima. Il design di questo spettacolare smartphone del marchio Samsung, è molto lineare e semplice, quindi ha un look molto elegante.

Anche il comparto fotografico contribuisce a donargli un aspetto unico poiché le fotocamere, appunto, risultano essere perfettamente integrate con il retro del dispositivo. Grazie alla fotocamera principale da 50 MP, alla fotocamera macro da 2 MP, a quella ultra-grandangolare da 5 MP e alla fotocamera di profondità da 2 MP, le tue foto saranno spettacolari in ogni situazione.

Con OIS, questo device ti permetterà di registrare i video in maniera particolarmente fluida e potrai catturare i dettagli più piccoli anche in condizioni di scarsa luminosità. Alimentato da un processore Octa-core e provvisto di una batteria da 5000 mAh, acquista subito questi imperdibile Samsung Galaxy A23 5G oggi al prezzo bomba grazie allo sconto Amazon.

