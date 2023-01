Samsung Galaxy A23 5G: maxi sconto Amazon di oltre 120€

I regali di Amazon in questo inizio 2023 continuano. Stavolta a finire nell’enorme calderone di sconti firmati Amazon è il Samsung Galaxy A23 5G, l’ottimo medio gamma dell’azienda sudcoreana. In queste ore il telefono si trova in sconto di oltre 120 euro, per un prezzo finale di 223 euro a fronte di un prezzo di listino di 349,90 euro. L’articolo beneficia dei vantaggi Prime, per cui la spedizione gratuita e ultra-rapida è affidata ad Amazon.

Il modello oggetto dell’offerta è il Galaxy A23 5G in colorazione Black con taglio di memoria da 128 GB. A un prezzo ancora più basso trovi anche i modelli in colorazione Awesome Blue (213 euro) e Awesome White (224 euro): entrambi vengono spediti generalmente entro 3-4 giorni. Completando l’ordine ora del Galaxy in offerta, riceverai il telefono a casa tua già domani. Ma affrettati, perché la promozione è limitata e il prezzo potrebbe tornare a salire entro poche ore.

Galaxy A23 5G: il medio gamma di Samsung crolla di prezzo all’improvviso

Uno dei punti di maggiore forza del Samsung Galaxy A23 5G è la fotocamera principale da 50 megapixel con apertura focale da 1.8 stabilizzata otticamente, una vera rarità per il prezzo a cui è proposto il telefono. Pollice in alto anche per il display da 6,6″ realizzato in tecnologia PLS LCD e refresh rate da 120 Hz, a cui si aggiunge la protezione del vetro Gorilla Glass 5.

Lato software c’è la garanzia Samsung, sia per quanto riguarda l’esperienza d’uso grazie all’eccellente One UI (qui arrivata alla quarta versione) sia per la politica di aggiornamenti, con la casa sudcoreana tra le migliori da questo punto di vista.

Approfitta dell’offerta a sorpresa di Amazon per risparmiare oltre 120 euro sul Samsung Galaxy A23 5G. Completando l’ordine ora riceverai il telefono a casa tua già domani grazie alla spedizione ultra-veloce e gratuita di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.