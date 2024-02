Samsung Galaxy A23 5G Dual Sim con fotocamera da 50 MP a 185€

Nonostante il tempo passi non possiamo fare a meno di parlare ancora di uno smartphone intramontabile che oggi puoi avere a molto meno del suo prezzo. Ci stiamo ovviamente riferendo a Samsung Galaxy A23 5G che su eBay puoi avere a soli 185,90 euro, invece che al prezzo di listino di 322 euro. Per ottenerlo a questa cifra inserisci il codice PSPRFEB24 al momento del pagamento.

Fai alla svelta perché le unità disponibili sono limitate e andranno a ruba. Ora puoi risparmiare 137 euro per uno dei migliori smartphone in commercio.

Samsung Galaxy A23 5G: l’eccellenza a prezzo Wow

Questo smartphone monta il potente chip Snapdragon 695 di Qualcomm e a supporto ci sono ben 4 GB di RAM che spingono sull’acceleratore. Ha uno splendido display da 6,6 pollici con risoluzione FHD+ a 1080 x 2408 P e un peso di soli 197 grammi per uno spessore poco sopra gli 8 mm.

Grazie alla tecnologia 5G potrai navigare su internet alla velocità della luce. È dotato di due slot per scheda Sim e di uno slot per scheda microSD che ti permette di aumentare la memoria interna da 128 GB fino a 1 TB. È dotato di un sistema di fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 MP per foto e video mozzafiato. E monta una batteria bella grande che si ricarica rapidamente.

Smetti di leggere perché come ti dicevo non c’è più tempo. Vai immediatamente su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy A23 5G a soli 185,90 euro, invece che 322 euro. Ricordati che per averlo a questa cifra devi inserire il codice PSPRFEB24 al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.