Samsung Galaxy A23 5G: a QUESTO PREZZO è un BEST BUY su Amazon

Oggi c’è l’occasione giusta per acquistare un nuovo Samsung Galaxy A23 5G. Uno dei migliori smartphone per rapporto qualità/prezzo della gamma Samsung è ora protagonista di una nuova offerta Amazon che propone il dispositivo al prezzo scontato di 212 euro, con un taglio netto rispetto al listino di 349 euro. L’offerta è a tempo limitato e, considerando l’elevata convenienza, potrebbe terminare a breve. Per accedere alla promozione è possibile fare riferimento al link qui di sotto che vi condurrà alla pagina Amazon del Samsung Galaxy A23 5G.

Samsung Galaxy A23: con quest’offerta di Amazon è da prendere subito

Il Samsung Galaxy A23 può contare su di una scheda tecnica davvero completa che comprende:

un display IPS da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz

il SoC Qualcomm Snapdragon 695 che garantisce anche il supporto al 5G

4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage

una batteria da 5.000 mAh

una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel e OIS

il sistema operativo Android 13 personalizzato dalla One UI

Lo smartphone di Samsung può contare, quindi, su di un specifiche davvero complete, senza punti deboli e con un rapporto qualità/prezzo al top.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy A23 al prezzo scontato di 212 euro. Si tratta dell’occasione giusta per portarsi a casa uno smartphone completo ad un prezzo decisamente accessibile. In questo momento, sul mercato è difficile trovare prodotti così completi nella fascia intorno ai 200 euro. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

