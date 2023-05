Samsung Galaxy A23 5G: a QUESTO PREZZO è la scelta giusta (-126€)

Il Samsung Galaxy A23 5G continua ad essere lo smartphone da comprare per chi vuole un Galaxy davvero completo e ad un buon prezzo. Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il mid-range della casa coreana al prezzo scontato di 223 euro invece di 349 euro. Si tratta di un’occasione ottima per mettere le mani su un modello completo, con ottime specifiche e tutte le funzionalità software tipiche dei Galaxy. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Samsung Galaxy A23: ora in offerta su Amazon è da prendere subito

Il Samsung Galaxy A23 è uno dei modelli più interessanti della fascia bassa della gamma Samsung. Si tratta dell’unico smartphone da poter comprare con una spesa di poco superiore ai 200 euro, restando in casa Samsung, senza dover fare i conti con varie limitazioni hardware.

Dal punto di vista tecnico, il Samsung Galaxy A23 è dotato di una scheda tecnica completa con un display da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz e con un processore Snapdragon 695 che garantisce anche il supporto al 5G.

Tra le specifiche troviamo 4 GB di RAM, 128 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh. Da notare anche quattro fotocamere posteriori con un sensore principale da 50 Megapixel con OIS. Il sistema operativo è Android 13.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy A23 5G al prezzo scontato di 223 euro invece di 349 euro. Si tratta di un’ottima promozione che consente di portarsi a casa un dispositivo completo, veloce e con una scheda tecnica di buonissimo livello. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.