Cosa devi sapere su Samsung Galaxy A22 prima di acquistarlo

Se sei alla ricerca di uno smartphone per tutti i giorni sei nel posto adatto perché Samsung Galaxy A22 è in offerta e lo puoi comprare a un prezzo favoloso. Appartenente alla categoria media ti offre il massimo con un ottimo rapporto qualità prezzo.

Disponibile in colorazione grigia, ha un display da 6,6 pollici che è perfetta sia per una visualizzazione ottimizzata che per godersi video e streaming in libertà. In più le cornici sono sottili e sembrano amplificare l'esperienza finale.

Il processore è ovviamente un Octa Core che viene abbinato a 4 GB di RAM per permetterti ti utilizzare tutte le tue applicazioni preferite in un battito di ciglia. La memoria invece è da 64 GB ma non ti preoccupare, la puoi espandere con una MicroSD per il massimo della comodità.

Altra caratteristica che non devi sottovalutare è l'apparato fotografico con una fantastica tripla fotocamera posteriore. Il sensore principale è da 48 megapixel, ma anche quello per i selfie non sbaglia con i suoi 8 megapixel.

La batteria infine ha una capacità di 5000mAh per il massimo dell'autonomia.

Ps: lo smartphone naviga anche in 5G.

