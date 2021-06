Samsung Galaxy A21s è in offerta su Amazon a €174,50. Il ribasso del 21% rende il prezzo di listino un vero e proprio affare attraverso uno sconto effettivo di €45,40.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Uno smartphone economico ma degno di nota: Samsung Galaxy A21s

Samsung Galaxy A21s si presenta come uno smartphone semplice eppure elegante. La sua estetica è stata curata nei minimi particolari e in questa colorazione blu risalta ancora di più. Appartenente alla fascia media di dispositivi, vanta al suo interno delle specifiche che lo rendono un ottimo elemento da considerare.

Montante un display infinity O con ampiezza di 6,5 pollici offre una visione dei contenuti in streaming e delle immagini di ottima qualità grazie soprattutto alla risoluzione HD+. Un altro elemento da non sottovalutare sono le cornici estremamente sottili ti garantiscono un'esperienza finale ancora più soddisfacente.

Il processore montato è un octa-core che viene affiancato da ben 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. Queste caratteristiche rendono le prestazioni fluide e dinamiche e sempre in linea. All'occorrenza, poi, la memoria può essere stanza fino a un massimo di 512 GB mediante l'inserimento di una MicroSD.

Nonostante sia uno smartphone economico, l'apparato fotografico è degno di nota visto che vanta una quad camera posteriore con obiettivo principale da 48 megapixel. Le altre tre lenti consentono di scattare fotografie in modalità ultra grandangolare, macro è in modalità notturna.

La batteria vanta un valore tipico di 5000 mAh che assicurano un'autonomia più che quotidiana. Attraverso la ricarica rapida da 15 W, poi, si è sempre pronti all'azione.

Tra le altre features non sono da ignorare il lettore di impronte digitali posteriore e il riconoscimento facciale.

Lo smartphone è dual SIM e monta la versione 10 di Android.

Puoi acquistare Samsung Galaxy A21 messe su Amazon a soli €174,50. Ordinalo oggi e ricevilo in sole 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. In alternativa, le spedizioni sono gratuite ma effettuate in tempi standard. L'acquisto può essere anche rateizzato a tasso zero mediante il programma CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone