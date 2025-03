Samsung Galaxy A16 5G in offerta su Amazon: ora è un ottimo low cost

Il Samsung Galaxy A16 5G è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è acquistabile al prezzo scontato di 154 euro. Si tratta del modello giusto per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo smartphone low cost, in questo momento. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è disponibile solo per alcune colorazioni.

Samsung Galaxy A16 5G: un affare low cost

La scheda tecnica del Samsung Galaxy A16 5G comprende un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Exynos 1330 che garantisce il supporto alla rete 5G. Tra le specifiche tecniche troviamo anche 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage, con possibilità di espansione tramite microSD, oltre a una batteria da 5.000 mAh.

C’è spazio anche per tre fotocamere posteriori con un sensore principale da 50 Megapixel, per il supporto Dual SIM e per la certificazione IP54. Lo smartphone può sfruttare il sistema operativo Android 14 con aggiornamento in arrivo ad Android 15. Complessivamente arriveranno aggiornamenti fino ad Android 20. Ci sono anche il sensore di impronte digitali sotto al display e il chip NFC per i pagamenti.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy A16 5G al prezzo scontato di 154 euro. La promozione, valida solo per un breve periodo di tempo, è disponibile solo per alcune colorazioni dello smartphone. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.