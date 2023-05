Samsung Galaxy A14: sotto i 200€ è MUST BUY, con 5G e batteria TOP

Se vuoi acquistare uno smartphone ma per varie ragioni non vuoi spendere una cifra assurda, ho esattamente il prodotto che fa al caso tuo. Samsung Galaxy A14 è da non perdere perché ha tutto ciò di cui hai bisogno e non ti fa scendere a compromessi.

Esatto, avere un budget limitato non deve essere una limitazione in sé e per sé. Per questo ti faccio sapere che con il ribasso del 37% il prezzo di questo smartphone crolla. Collegati su Amazon dover risparmi 100€ e te lo porti a casa con appena 169,99€. Non hai un minuto da perdere.

Ricorda che basta avere un abbonamento Amazon Prime attivo per ottenere spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.

Samsung Galaxy A14: lo smartphone dei sogni costa poco

Colorato, moderno e super leggero in mano. Samsung Galaxy A14 è uno smartphone economico ma che non ti delude neanche una volta. Con Android e servizi Google integrati scarichi qualunque applicazione e non rimani indietro.

Grazie al display ampio, luminoso e in FHD+ puoi goderti app, video e streaming ogni giorno. Conta che hai 64 GB di memoria ma se vuoi li puoi espandere così puoi scaricare anche i tuoi giochi preferiti con un solo tap.

Tripla fotocamera posteriore per scattare foto e registrare video a più non posso. In questo caso la qualità è di casa e si può dire lo stesso per la fotocamera selfie: non temerai pixel venuto male!

Altra ottima caratteristica è la batteria da 5000mAh che ti porta fino al giorno dopo a seconda dei casi. E se hai necessità di uscire il prima possibile, sfrutta la ricarica rapida e sei sempre sul pezzo.

Ps: come ti accennavo, questo smartphone supporta la connettività 5G per testare anche le velocità più elevate.

Non perdere un secondo, non hai tempo. Collegati su Amazon dove acquisti il tuo magico Samsung Galaxy A14 a soli 169,99€ con il ribasso in corso.

