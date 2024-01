Samsung Galaxy A14: smartphone low-cost, prestazioni TOP, sconto SUPER (-37%)

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone low-cost ma che sia in grado di offrire, al tempo stesso, prestazioni di altissimo profilo, oggi vi vogliamo consigliare l’ottimo Samsung Galaxy A14, un device Android che vanta specifiche top ad un costo irrisorio. Grazie agli sconti di Amazon poi, sarà vostro a soli 145,65€ con un risparmio medio sul valore di listino pari al 37%. Non lasciatevelo sfuggire, perché a questa cifra è un best buy senza paragoni e senza rivali. È il miglior budget-phone che si possa prendere adesso ma non tergiversate; le scorte potrebbero finire da un momento all’altro e la promo dedicata potrebbe terminare a momenti. Siete pronti? Il modello in questione ha 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, ulteriormente espandibile mediante microSD ed è in colorazione Light Green.

Samsung Galaxy A14: il miglior device da comprare su Amazon

Lo smartphone midrange di casa Samsung è il best buy del giorno; si tratta di un dispositivo dotato di uno schermo LCD Infinity-V da ben 6,6 pollici che offre una risoluzione FullHD+ per la visualizzazione dei contenuti e delle immagini. Internamente troviamo un processore octa-core per prestazioni di assoluto rispetto, banchi RAM da 4 GB e memorie interne da 128 GB, ulteriormente espandibile mediante microSD. La batteria è da 5000 mAh, ampia e capiente e ciò vi permetterà di usare il telefono per ben due giorni con una singola carica. A proposito, la ricarica avverrà mediante USB Type-C. C’è la fotocamera principale da 50 megapixel per foto cristalline e nitide, gira video in 4K di qualità cinematografica.

Il Galaxy A14 viene venduto e spedito da Amazon a soli 145,65€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire, perché a questa cifra è il top da comprare oggi. C’è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita, correte a prenderlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.