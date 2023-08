Samsung Galaxy A14: il RE degli entry level ancora più SCONTATO

Sei alla ricerca di uno smartphone come secondo dispositivo o da regalare a tuo figlio come suo primo? Allora ho scovato l’offerta perfetta per te. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Samsung Galaxy A14 a soli 135,78 euro, invece che 209,90 euro.

Questa è davvero una promozione coi fiocchi. Grazie al 35% di sconto risparmi circa 74 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un’esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Samsung Galaxy A14: a questo prezzo da non perdere

È chiaro che siamo di fronte a uno smartphone entry level ma è uno dei più riusciti degli ultimi anni. Infatti tutt’ora viene acquistato da moltissimi utenti. La spiegazione è semplice: ha un rapporto qualità prezzo eccezionale.

Bellissimo display LCD FHD+ da 6,6 pollici e un processore Octa-core con a supporto 4 GB di RAM e, in questa versione, 64 GB di memoria interna espandibile. Possiede due slot per scheda Sim. Ha una fotocamera posteriore da 50 MP e una frontale da 13 MP. Una super batteria da 5000 mAh con ricarica rapida e pesa solo 201 grammi.

Non ci sono dubbi è il migliore smartphone a basso costo e oggi lo puoi avere a una cifra ancora più esigua. Quindi prima che l’offerta scada vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy A14 a soli 135,78 euro, invece che 209,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

