Samsung Galaxy A14 ora in SUPER OFFERTA su Amazon (-60€)

È il momento di acquistare il nuovo Samsung Galaxy A14. Lo smartphone. disponibile sul mercato da poche settimane, è già protagonista di una nuova offerta Amazon da non perdere. In questo momento, infatti, è possibile acquistare la versione 4G del dispositivo al prezzo scontato di 149 euro invece di 209 euro.

In offerta, però, c’è anche la versione 5G che può essere acquistata al prezzo scontato di 219 euro invece di 269 euro (in questo caso, venduta direttamente da Amazon). Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto che vi porterà alla pagina Amazon del Samsung Galaxy A14 dove potrete scegliere la versione desiderata da acquistare.

Samsung Galaxy A14: è lo smartphone da comprare per spendere poco senza rinunce

Il Samsung Galaxy A14, in entrambe le versioni, può contare su di un display da 6,6 pollici con pannello IPS LCD dotato di risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Da segnalare anche una batteria da 5.000 mAh e una tripla fotocamera con sensore principale da 50 Megapixel.

La versione 4G dello smartphone è dotata del chip MediaTek Helio G80 mentre la versione 5G può contare sul MediaTek Dimensity 700. Per entrambi gli smartphone ci sono 4 GB di memoria RAM e il sistema operativo Android 13 con One UI.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy A14:

in versione 4G al prezzo scontato di 149 euro invece di 209 euro

al prezzo scontato di invece di 209 euro in versione 5G al prezzo scontato di 219 euro invece di 269 euro

Per accedere alle offerte è disponibile il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.