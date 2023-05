Samsung Galaxy A14: lo smartphone low cost è in offerta su Amazon

La tua ricerca per avere uno smartphone Android economico, performante e di un grande marchio è finita.

Perché su Amazon il fantastico Samsung Galaxy A14 è disponibile a soli 144 euro invece di 209,90 euro, con uno sconto del 31% sul prezzo di listino. Sei di fronte ad un’occasione da non perdere per portarti a casa uno dei migliori smartphone della serie Galaxy A. Affrettati perché l’offerta potrebbe terminare presto.

Samsung Galaxy A14: lo smartphone entry-level che fa tutto

Samsung Galaxy A14 è uno smartphone che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. La scocca ospita un display LCD da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e tecnologia Infinity-V, che ti regala un’esperienza di visione ampia e immersiva. Il tutto in un design elegante e minimalista, disponibile in tre colori: nero, verde chiaro e argento.

Da non sottovalutare la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP per foto nitide e cristalline, sensore secondario da 5 MP per effetti di profondità e terzo obiettivo da 2 MP per scatti ravvicinati. La fotocamera frontale ha una risoluzione di 13 MP e ti permette di fare selfie perfetti.

La scheda tecnica comprende un processore octa-core da 2,3 GHz, con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile tramite microSD. La batteria ha una capacità di 5000 mAh e ti assicura una lunga autonomia per le tue attività quotidiane. Lo smartphone supporta il Wi-Fi, il Bluetooth, il GPS, l’NFC e la rete 4G.

Samsung Galaxy A14 è uno smartphone che saprà capace insomma di sorprenderti perché ad un basso costo riesce ad abbinare prestazioni, una lunga autonomia e foto straordinarie. Non farti scappare quindi questa occasione: acquista Samsung Galaxy A14 su Amazon a soli 144 euro invece di 209,90 euro e approfitta della spedizione gratuita per riceverlo subito.

