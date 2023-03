Samsung Galaxy A14, la novità a 193€ è una BOMBA: occasione lampo su Amazon

La ricerca di un ottimo smartphone medio di gamma, che costi poco e ti offra tanto, è finita. Il nuovissimo Samsung Galaxy A14 ha un prezzo più che appetibile ed è un device che non delude le aspettative. Bellissimo sotto il punto di vista estetico, vanta una scheda tecnica che ti darà grandi soddisfazioni in qualsiasi contesto. Che si tratti di produttività oppure di scattare ottime fotografie, non ci saranno problemi.

Attualmente, su Amazon puoi prenderlo a un prezzo che non potrebbe essere più appetibile completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 193€ circa pena con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Attenzione: si tratta di un’occasione a tempo limitato, attiva nel momento in cui te lo segnaliamo.

Un design fresco e colorato, che non manca di essere super elegante e minimal. Un dispositivo pensato per permetterti di avere il massimo durante le attività quotidiane. Ad esempio, spicca la sua batteria da ben 5000 mAh, che non ti costringerà a cercare una presa di corrente a metà giornata per ricaricare il dispositivo.ancora, sul posteriore il comparto fotografico è decisamente interessante. Ben tre sensori con il principale e quello ultra grandangolare da 50MP! L’ampio display da 6,6″ vanta una risoluzione FHD+ e un piccolissimo notch a “V” per ospitare la selfie camera.

Massime prestazioni, grazie al potente processore octa core affiancato da 4GB di RAM, che puoi espandere tramite software all’occorrenza. Non mancano ben 64GB di spazio di archiviazione, che puoi decidere di espandere tramite microSD. La sicurezza è affidata al blocco tramite lettore d’impronte digitali, anche lui comodissimo: è alloggiato lateralmente, sul tasto di accensione e spegnimento.

Insomma, Samsung Galaxy A14 è uno smartphone bravo a fare veramente tutto, che adesso puoi prendere da Amazon a prezzo spettacolare. L’edizione 4G LTE puoi accaparrartela a 193€ circa appena: completa l’ordine al volo per prenderlo a mini prezzo. Non sprecare denaro, cercando uno smartphone che costi poco e magari renda ancora meno: fai un eccellente affare. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, si tratta di un’occasione a tempo limitato.

