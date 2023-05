Samsung Galaxy A14 in forma smagliante con i Mega Sconti MediaWorld

Ormai è il segreto di Pulcinella: quest’anno tra i base gamma proposti a un prezzo tra i 100 e 200 euro il Samsung Galaxy A14 vince a mani basse. Lo fa per un display superiore alla media, per i due major update lato sistema operativo e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza, nonché per una fotocamera che riesce a tirare fuori scatti sorprendenti. Il prezzo? Oggi grazie alla promo Mega Sconti MediaWorld puoi acquistarlo in offerta a 164,99 euro, in sconto del 28% rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico di 229,99 euro.

Samsung Galaxy A14 in sconto del 28% su MediaWorld

Il modello in promozione da MediaWorld è il Galaxy A14 in colorazione Black da 128 GB di memoria interna e 4 GB, con la possibilità di aumentare lo spazio di archiviazione disponibile fino a 1 TB tramite una semplice microSD. Come processore ritroviamo un MediaTek 8 core, in grado di assicurare una piacevole esperienza d’uso quotidiana se rapportata a quella offerta dagli altri base gamma.

Il principale punto di forza dello smartphone è la godibilità di utilizzo durante tutti i giorni della settimana. Funziona davvero tutto maledettamente bene, la navigazione in Internet è fluida e le foto sono più che sorprendenti considerando la spesa da mettere in conto, con lo stesso discorso che si può estendere alla bellezza del display e all’autonomia di oltre un giorno.

Cogli al volo l’ultima offerta di MediaWorld sul Galaxy A14 per risparmiare la bellezza di 65 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Su Amazon lo stesso modello venduto e spedito dal colosso di Seattle costa 5 euro in più rispetto al prezzo proposto dai Mega Sconti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.