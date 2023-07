Samsung Galaxy A14 crolla del 36% su Amazon: offerta SHOCK imperdibile

La giornata si apre con una offerta di Amazon che ha del sensazionale: il budget phone Samsung Galaxy A14 è in vendita a un prezzo incredibilmente conveniente. Il merito di questo calo improvviso è lo sconto immediato del 36% che tira giù il prezzo di vendita ad appena 148€, a cui si aggiunge anche la consegna rapida e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Nonostante il prezzo evidentemente molto conveniente e alla portata di molti, il telefono di Samsung ha tutte le carte in regola per soddisfare le esigenze quotidiane di tutti.

Prezzo regalo su Amazon per Samsung Galaxy A14: appena 148€

Samsung Galaxy A14 monta un bel pannello LCD da 6.6 pollici ad altissima risoluzione, un potente processore octa core con tanta RAM a disposizione per avviare in un istante tutte le app che vuoi e anche una mega batteria da 5000 mAh per ore e ore di autonomia.

Come se non bastasse, a tutto ciò si aggiunge anche un sistema fotografico davvero niente male: il device monta tre fotocamere posteriori di cui la principale da 50 MP per foto e video sempre ad altissima risoluzione.

Con uno sconto di questa portata e un prezzo di vendita così conveniente, Samsung Galaxy A14 è lo smartphone Android che non devi assolutamente farti scappare. Se lo metti subito nel carrello ti arriva a casa nella giornata di domani e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.