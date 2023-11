Samsung Galaxy A14 costa solo 129,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse: questa è un’offerta veramente sensazionale per un prodotto piccolo, compatto, potente il giusto e con tante funzionalità degne di un’ammiraglia di fascia alta. Un esempio? Il suo form factor richiama quello dei flagship Galaxy S23 di ultima generazione, con lenti poste a filo della scocca e con linee morbide e sinuose. Viene venduto da un rivenditore terzo ma è spedito dal noto portale di e-commerce americano e ciò implica che godrà di tantissimi vantaggi esclusivi.

Samsung Galaxy A14: costa poco ma offre tanto

Uno fra tutti, infatti, risiede nella consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Allo stesso modo infatti, si potrà perfino usufruire del reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 in caso di problematiche o di ripensamento e ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Altresì, sappiate che si può perfino dilazionare il pagamento in cinque comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, per gli account abilitati, a tasso zero. Cosa aspettate, dunque?

Il device ha una batteria capiente da ben 5000 mAh che assicura un’autonomia degna di nota, anche di due giorni con una singola carica. Il processore è un octacore di ultima generazione con 4 GB di RAM e ben 64 GB, ulteriormente espandibile mediante microSD. Lo schermo è un pannello LCD IPS Retina da 6,6″ con risoluzione FullHD+ e permette di vedere al meglio i contenuti in streaming on demand, ma non solo. C’è un ottimo comparto fotografico degno di nota; questo è un telefono che va benissimo per fare immagini durante una vacanza, per messaggiare online, per chattare, per navigare sui social, gestire le mail, ma non solo. Costa pochissimo (solo 129,99€) ma offre tanto.

