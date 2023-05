Samsung Galaxy A14 (128GB) al prezzo più basso col Sottocosto MediaWorld

Samsung ci ha abituato ai base gamma dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Un display generoso ad alta definizione, una camera principale superiore alla media e una lunga autonomia sono i tre pilastri del Galaxy A14 5G, un telefono destinato a vendere tanto nella fascia di prezzo sotto i 200 euro. Grazie alla promo Sottocosto di MediaWorld lo puoi prendere online in offerta a 172,99 euro nella versione da 128GB, per effetto del 24% di sconto sul prezzo consigliato di 229,99 euro. Si tratta del miglior prezzo sul web, visto che su Amazon lo stesso modello è in offerta a 179,99 euro.

Samsung Galaxy A14 in sconto del 24% sul sito di MediaWorld

Insieme al design giovanile, alla risoluzione FullHD+ del display Infinity-V da 6,6 pollici, al sensore della cam principale da 50MP e alla maxi batteria da 5.000 mAh, il Samsung Galaxy A14 ha un ulteriore punto di forza di cui può vantarsi: il modulo 5G. Proprio grazie a quest’ultimo, lo smartphone in offerta su MediaWorld è il base gamma dal costo più basso che offre l’esperienza 5G.

Oltre alla colorazione Black, puoi scegliere anche i colori Silver e Light Green. Non solo però, perché come per tutti gli altri articoli che rientrano nella promo Sottocosto MediaWorld, la consegna è gratuita. Inoltre, se lo preferisci, puoi anche scegliere di ritirare il telefono di persona nel punto vendita MediaWorld più vicino a casa tua, selezionando l’opzione Ritiro Gratuito in negozio in fase di check-out.

Aggiungi al carrello ora il nuovo Galaxy A14 per approfittare del Sottocosto MediaWorld e risparmiare quasi 60 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico.

