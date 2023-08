Samsung Galaxy A14 a 145€ è pura FOLLIA: 128GB, 5000 mAh, camera da 50MP

Samsung Galaxy A14 è più di un semplice smartphone; è un compagno tecnologico che ti accompagnerà in ogni momento della tua giornata. Con un prezzo scontato di 145€ invece di 229,90€, è il momento giusto per scoprire cosa rende questo dispositivo così speciale. Completa al volo il tuo ordine su Amazon per accaparrartelo, lo ricevi con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Goditi un’esperienza di visione ultra-vivida con il display Infinity-V da 6.6” di Galaxy A14. La tecnologia FHD+ garantisce immagini ad alta definizione, rendendo ogni dettaglio nitido e brillante. L’elegante design minimalista si arricchisce di tocchi di colore come Light Green, Silver e Black, offrendo un look fresco e moderno. Cattura i tuoi momenti migliori con una fotocamera principale da 50MP. Scatta magnifiche immagini panoramiche, dettagli macro e selfie favolosi con la fotocamera frontale.

La batteria da 5.000 mAh ti garantisce l’energia necessaria per le tue attività quotidiane, dall’alba al tramonto. Il processore Octa-core ti offre prestazioni e velocità su cui puoi sempre contare, supportato da una memoria espandibile e RAM Plus. Il lettore di impronte digitali laterale offre una sicurezza completa, riconoscendo solo la tua impronta digitale. One UI ti permette di personalizzare il tuo smartphone secondo le tue esigenze, dalla schermata di blocco ai temi, widget e notifiche.

Samsung Galaxy A14 è un dispositivo che combina stile, funzionalità e prestazioni in un pacchetto accessibile. Con l’offerta speciale su Amazon, è il momento ideale per fare il grande passo e scoprire un nuovo mondo di possibilità tecnologiche. Completa al volo il tuo ordine per averlo a 145€ appena invece di 229,90€ e trasforma la tua esperienza mobile! Lo ricevi con spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime, ma la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.